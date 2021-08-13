Власти Волгоградской области ввели запрет на пребывание граждан в природных парках

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Посещение особо охраняемых природных территорий временно ограничили в Волгоградской области. Это связано с высокой пожароопасностью и сильной жарой, сообщили в пятницу ТАСС в областном комитете природных ресурсов.

"Внесение указанных изменений обусловлено установлением на территории Волгоградской области сильной жары, высокой пожароопасности и IV-V классов горимости леса. Ландшафтные пожары происходят в том числе на землях лесного фонда и на особо охраняемых природных территориях", - сообщили в комитете.

Власти Волгоградской области внесли изменения в постановление губернатора "Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области", дополнив его пунктом о "соблюдении ограничения пребывания граждан с целью отдыха и туризма на территориях в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения".

Всего в регионе 52 территории лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе семь природных парков. В ведомстве пояснили, что отдыхать в природных парках можно только в установленных местах - зеленых стоянках. Необходимо также предварительно согласовать с дирекцией парка дату и место отдыха.