В поселке Якутии в тестовом режиме запустили единый накопитель на паромной переправе

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Якутии запустили в тестовом режиме единый автотранспортный накопитель на паромной переправе Нижний Бестях (поселок в Мегино-Кангаласском районе) - Якутск, он позволит сохранять порядок проезда машин к паромным причалам без очередей и пробок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минтранса в "Instagram".

Нижний Бестях является крупным транспортно-логистическим узлом Якутии. Поселок расположен на берегу реки Лены напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". Летом грузы и пассажиров перевозят на пароме, зимой - по льду. В летнее время на переправе часто скапливаются большие очереди из машин, ожидание могло занимать до нескольких часов.

"Накопитель со стороны Якутска был запущен в 2020 году, он позволил упорядочить движение автотранспорта, погрузку и выгрузку судов. Сегодня, 13 августа, в тестовом режиме запущен накопитель автотранспорта на территории причала паромной переправы в поселке Нижний Бестях с общей вместимостью 170 легковых и 42 грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.

Для удобства жителей на территории накопителя установлены видеокамеры, интегрированные с мобильным приложении "Паромы Якутии".