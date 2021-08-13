Центр травматологии и ортопедии Алтайского края начал проводить операции при помощи робота

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края получил на клиническую апробацию роботизированную технику, с помощью которой врачи начали проводить сложнейшие операции. Робот стоит около 100 млн рублей и пока является единственным за Уралом, сообщил в пятницу журналистам главврач центра Владимир Пелеганчук.

"Сегодня в клинической апробации у нас находится современное оборудование - это роботизированная техника, которая позволяет проводить на совершенном, мировом уровне сложнейшие операции по эндопротезированию крупных суставов - тазобедренного и коленного. С помощью этой машины мы провели уже четыре операции, они прошли успешно. С помощью обычного глаза мы видим 1 мм костной ткани, а здесь точность обработки - 0,2 мм. Соответственно, результат операции в пять раз лучше. За Уралом это пока единственная машина, стоит она 96 млн рублей. Качество проведения операции и выживаемости конструкции протеза при использовании такой техники совершенно иные", - сказал главврач.

Он отметил, что роботизированная система представляет собой компьютерную программу, датчики и непосредственно работающую "руку", с помощью которой под контролем врача-хирурга и травматолога-ортопеда проходит операция.

"Сначала врачи делают доступ к костной структуре, а все остальное с применением цифровых технологий и компьютерной томографии, программы, делает эта техника. С помощью такого оборудования мы хорошо планируем операцию: тут выстраивается конструкция, которая нужна конкретному пациенту, в ходе имплантации конструкции возможно вносить изменения, повышается точность установки благодаря другом доступу. Это совершенно новый этап в травматологии и ортопедии", - подчеркнул Пелеганчук.

Для того, чтобы проводить операции с помощью роботизированного помощника, алтайские врачи проходили обучение в Швейцарии и Турции, кроме того, им помогают коллеги из Московской области. За время клинической апробации в крае намерены провести с помощью робота 12-16 операций. После этого медики будут обращаться в Минздрав РФ для выделения финансирования с целью оснащения центра таким оборудованием.

Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края работает в регионе уже около 10 лет. За это время здесь провели 60 тыс. операций, более 35 тыс. пациентов - жители Алтайского края. Ежегодно врачи центра проводят до 8,5 тыс. операций.