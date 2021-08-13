В Суздале и Старой Рязани нашли два редких клада возрастом более тысячи лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экспедиции Института археологии РАН нашли летом в Суздальском Ополье и возле городища Старая Рязань два редких клада с украшениями, возраст которых составляет тысячу и полторы тысячи лет. Находки представили журналистам в пятницу в Российском историческом обществе.

"Клад, найденный в Суздальском Ополье, состоит из комплекта поволжско-финских украшений середины I тысячелетия. Клад из Старой Рязани содержит серебряные шейные гривны, браслеты, височные кольца и датируется концом XI - первой половиной XII века. Оба клада были обнаружены археологами там, где около тысячи и полутора тысячи лет назад их оставили хозяева. Тщательная фиксация всех предметов клада и изучение культурного слоя позволит археологам воссоздать исторический контекст и понять: когда, как и при каких обстоятельствах был спрятан клад, а также нарисовать примерный портрет его хозяина", - рассказали в Институте археологии РАН.

Финно-угорский клад

Более древний клад был найден на правом берегу Нерли-Клязьминской, в округе Суздаля. Это первый клад поволжско-финских женских украшений эпохи Великого переселения народов, найденный в Суздальском Ополье.

"Это самое начало стиля искусства финно-угров, мы можем думать, с какими историческими событиями они связаны, почему финские племена с востока продвинулись в Суздальское Ополье. Ценность заключается в том, что этот период истории в Суздальском Ополье нам совершенно неизвестен. Суздаль - это древнерусский город, и о существовании древней финской предыстории нам ничего не было известно. В первый раз по этим находкам мы понимаем, что она была очень яркой и за ней стоят какие-то события, которые не могли попасть в летопись, потому что это за пятьсот лет до возникновения Суздаля. Культурная карта центральной России становится богаче", - сказал журналистам директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Клад был найден на территории древнего поселения, открытого в ходе археологических разведок. Вероятно, он был закопан в землю в коробе из бересты, от которого сохранились лишь отдельные фрагменты. Сейчас ученые предполагают, что предметы были спрятаны хозяевами в центральной части поселения, но причина сокрытия клада пока остается загадкой: изучение древнего селища только началось, и широкий контекст находки будет понятен лишь в ходе дальнейших исследований.

Клад состоит из набора украшений женского традиционного костюма, характерного для культуры поволжских финнов, и импортной металлической чаши. В верхней части клада находился головной убор из множества элементов - спиральных пронизок, пластинчатых обоймиц, накладок и различных привесок. Вероятно, он был сложен как минимум из трех частей: головного венчика, шапочки, и височных кистей.

"Каждый предмет клада - яркий образец поволжско-финского ювелирного дела. Так, в состав клада входит круглая ажурная бляха-застежка: такие бляхи изготавливались в технике литья по утрачиваемой восковой модели и обычно принадлежали взрослым женщинам. Из других предметов, обнаруженных археологами, - три браслета из бус и спиральных пронизок, нанизанных на металлическую основу, и более 300 единиц небольших бус и бисера, которыми, вероятно, была расшита какая-то распавшаяся деталь одежды или украшения, например, шапочка", - рассказали археологи.

Серебро Старой Рязани

Второй клад в августе передали в Старорязанскую экспедицию, он был найден на Спасской луке - участке, ограниченном излучиной реки Оки, в лесу на склоне сырого оврага. Рядом находится село Исады, а в четырех километрах - городище Старая Рязань, история которого печально известна по "Повести о разорении Рязани Батыем". Трагедия 1237 года стала причиной сокрытия большого числа кладов внутри осажденного города. Всего на Старорязанском городище было ранее найдено 17 кладов, большинство из которых включают шедевры древнерусского ювелирного искусства, принадлежавшие высшей знати Рязани.

"Не все знают, что это была не современная Рязань, окрещенная так Екатериной II - древний Переяславль Рязанский, а именно Старая Рязань, которая погибла после Батыева нашествия. Это райское место для археологов, этот клад восемнадцатый. Там огромные перспективы, раскопано до сих пор 6% укрепленной территории", - рассказал главный научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Чернецов.

После передачи находки археологи исследовали мыс берега оврага, где были найдены сокровища, но не выявили признаки культурного слоя. Само место находки удалено от известных памятников археологии. Тщательный анализ места находки позволил установить, что клад лежал в небольшом лубяном туеске диаметром 20-22 см, в размер самого большого из предметов - шейной гривны. Клад включал 32 предмета, изготовленных из серебра: 8 шейных гривен, 14 браслетов, 5 семилучевых височных колец, бусину с зернью и денежные гривны новгородского типа. Судя по составу, клад - это скорее не набор предметов от одного костюма, а накопленное богатство.

"Облик предметов Исадского клада позволяет отнести время его сокрытия к ранней истории Старой Рязани, в которой еще очень много белых пятен. Исадский клад явно древнее старорязанских, включает иные типы украшений, выполненные в более простой технике и более архаичной манере. Большинство найденных предметов уникально для региона Среднего Поочья. Изучение клада еще только началось. Предстоит провести анализ состава металла украшений, техники их изготовления, что, возможно, приоткроет некоторые тайны, связанные с его попаданием в землю, а возможно - и некоторые страницы истории Старой Рязани и Среднего Поочья", - считает руководитель Старорязанской экспедиции ИА РАН Игорь Стрикалов.