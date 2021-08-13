Проблемы с невывозом мусора в центре Новосибирска решат в течение двух-трех дней

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Проблемы с невывозом мусора в центре Новосибирска, которые наблюдаются с начала августа из-за нехватки членов экипажей спецавтотранспорта на предприятии регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск", устранят в течение двух-трех дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В настоящее время работа по уборке завалов ТКО ведется в оперативном режиме, ситуация с вывозом отходов будет нормализована в ближайшие два-три дня", - говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что напряженная ситуация складывается на территории Центрального района. Точечно возникают вопросы с несоблюдением графика вывоза крупногабаритных отходов с территории Ленинского района города. Со 2 августа в департамент поступило девять обращений горожан, в том числе в устном порядке. В общественную приемную мэра города Новосибирска за это же время обратились еще четыре человека с жалобами на невывоз мусора.

"По всем поступившим жалобам информация направляется в адрес регионального оператора по обращению с ТКО - компанию ООО "Экология-Новосибирск" для проведения мероприятий и ликвидации завалов ТКО в экстренном порядке", - отметили в администрации.

Проблемы с вывозом мусора возникли в центре Новосибирска, который является третьим по численности населения городом России, из-за нехватки членов экипажей спецавтотранспорта на предприятии "Экология-Новосибирск" в связи с высокой заболеваемостью. Как отмечали ТАСС в пресс-службе компании, в настоящее время заболевшие работники временно замещены сменными экипажами. Однако маршруты новыми сотрудниками еще не "откатаны", и экипажам требуется больше времени на отработку площадок.