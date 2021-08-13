СМИ: Германия вводит карантин для непривитых, которые въезжают из Турции, Израиля и США

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Германия с воскресенья переводит США, Израиль, Черногорию и Вьетнам в список стран, где риск заразиться коронавирусом расценивается как высокий. Как сообщила в пятницу редакционная группа Funke со ссылкой на источники в кабмине, со вторника в этот перечень включат еще и Турцию.

Согласно немецким законам, въезжающие из стран данной категории обязаны отправляться на десятидневный карантин. Его можно сократить до пяти дней, если своевременно сделать тест. Избежать карантина могут только те, у кого есть сертификат вакцинации или справка о выздоровлении.

В список территорий с повышенным риском заболеть ковидом Германия включила около 70 стран, среди которых Россия. Более строгие правила - две недели карантина без возможности сократить срок - лишь для тех, кто въезжает из государств, где распространены опасные мутации коронавируса. В этот перечень входят в настоящий момент лишь Бразилия и Уругвай.