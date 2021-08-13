В Крыму приостановили работу двух ресторанов, нарушавших антиковидный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Суд приостановил на 80 суток работу двух ресторанов в Судаке, нарушавших противоэпидемические требования в период пандемии нового коронавируса, сообщили в пятницу журналистам в Мининформе Крыма.

"В ходе проверки у предприятий выявлены нарушения противоэпидемических требований: в заведениях отсутствуют бесконтактные термометры и рециркуляторы, отсутствуют либо ведутся с нарушениями журналы термометрии, не проводятся мероприятия по дезинфекции, не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе "Достлукъ" (Судак, ул. Набережная, 47), кафе "Шашлычный дворик" (Судак, ул. Набережная, 35)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "согласно постановлений, оба заведения признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и им назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации объектов общественного питания на срок 80 суток".

Власти Крыма ранее включили в черный список за нарушение запрета на работу по ночам 68 увеселительных заведений. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил больше не продлевать с ними договоры аренды и не выдавать разрешения на торговлю.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.