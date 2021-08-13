Вызвавший подтопления на Кубани циклон смещается на север

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, смещается в сторону северной части региона, интенсивность осадков снизится к полудню субботы, сообщили журналистам в пятницу в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 12:00 мск подтопления фиксируют в пяти муниципальных образованиях, подтоплены 26 частных домовладений и 361 придомовая территория. Эвакуация населения пока не проводилась, в готовности находятся пункты временного размещения вместимостью более 1,5 тыс. человек.

"Черноморский мезоциклон, который со вчерашнего дня взял в дождевое кольцо территорию Краснодарского края, постепенно начал перемещаться на север региона. По прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня и до середины ночи 14 августа самые продолжительные осадки ожидаются в Славянском районе. В зоне повышенных осадков до конца суток 13 августа останутся Темрюкский район и ненадолго Анапа и Новороссийск. Интенсивность осадков по краю снизится только к полудню 14 августа", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в зоне действия циклона за счет его смещения в пятницу также окажутся Абинский, Крымский, Туапсинский районы и Сочи, затем он пройдет по территории Приморско-Ахтарского и Северского, Динского, Калининскиго, Красноармейского районов, Кореновска, Усть-Лабинска, Тимашевского районов и Краснодара. В вечерние часы в пятницу осадки также ожидаются в Брюховеском, Выселковском, Каневском, Павловском, Ленинградском и Староминском районах.