Мишустин поручил проработать финансирование строительства Иркутского суворовского училища

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область, которая состоялась 29 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

В ходе поездки в регион глава правительства осмотрел здание, в котором планируют разместить Иркутское суворовское военное училище, и обсудил с губернатором области Игорем Кобзевым предстоящую реконструкцию.

"Теперь Минобороны, Минфину и Минстрою совместно с правительством Иркутской области дано поручение представить в правительство предложения по финансированию проектирования и строительства этого училища", - говорится в сообщении кабмина. Учебное заведение должно открыться 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в ходе поездки в Иркутскую область глава кабмина посетил авиационный завод, промышленные и социальные объекты. В частности, Мишустин ознакомился с ходом строительства детской поликлиники и женской консультации при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения. По итогам поездки премьер-министр распорядился выделить 525 млн рублей на оснащение медучреждений новейшей техникой. Средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой аппаратуры.