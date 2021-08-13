Жалобы на школьное питание в Башкирии сократились в 30 раз за счет мониторинга ЦУР

ТАСС, 13 августа. Система контроля за школьным питанием в Башкирии, которую запустил Центр управления регионом, помогла сократить количество жалоб на еду в образовательных учреждениях в 30 раз. Опыт региона планируется масштабировать, сообщила пресс-служба АНО "Диалог" по итогам встречи гендиректора организации Алексея Гореславского и главы региона Радия Хабирова.

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

"Ведется большая работа по нормативно-правовой базе, внедряются чат-боты по вакцинации, осуществляется мониторинг лесных пожаров. Особенно меня впечатлила история с качеством школьного питания, когда время и формат подачи питания в школьной столовой стали предметом сквозного мониторинга. Результаты не заставили себя ждать: если в начале года число жалоб на питание было 150, сейчас - пять обращений. Мы видим 30-кратное снижение запросов только за счет обеспечения прозрачности процессов и цифровизации. Это достойный результат. Мы поможем масштабировать этот опыт", - цитирует пресс-служба слова Гореславского.

Уточняется, что система контроля позволяет родителям учеников в режиме онлайн отслеживать школьное меню и просматривать фото блюд, а с помощью QR-кода узнавать информацию о поставщиках и телефонах горячей линии.

В пресс-службе добавили, что ЦУР Башкортостана находится на первом месте по количеству обращений в стране. "ЦУР Башкортостана еще в начале 2021 года фиксировал около 5 тыс. запросов в месяц. Сейчас их количество возросло втрое", - говорится в сообщении.

ЦУР в начале декабря 2020 года начали работать во всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог регионы". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.