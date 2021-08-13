Таллинский аэропорт закрыл выставку о белорусской оппозиции

ТАЛЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Таллиннский аэропорт закрыл из-за угрозы безопасности пассажиров проходившую в его помещениях фотовыставку, которая была посвящена белорусским женщинам, выступающим против президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь оператора воздушной гавани - транспортного предприятия Tallina Lennujaam - Маргот Хольтс.

По ее словам, снимки были размещены на "рекламной площади [музея] Fotografiska, призывающей пассажиров проявить интерес к фотовыставке". "К упомянутой фотовыставке интерес был проявлен немедленно. И нам известны случаи, когда некоторые фотографии были сорваны и брошены на пол, некоторые были повернуты обратной стороной", - сказала Хольтс.

"Безопасность пассажиров для нас превыше всего", - подчеркнула она, добавив, что предприятие Tallinna Lennujaam поддерживает официальную позицию Эстонии по ситуации в Белоруссии.

Ранее эстонский евродепутат Урмас Паэт выразил недоумение решением закрыть фотовыставку в аэропорту "в ситуации, когда продолжается борьба народа Белоруссии против диктатуры".