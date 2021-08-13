Вузы Петербурга планируют начать обучение в смешанном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга планируют в этому году начать обучение в смешанном формате, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе.

"Скорее всего [обучение] будет в смешанном формате, уже привычном для наших студентов - будут и очные занятия, и дистанционные. Практические занятия, лабораторные, их дистанционно провести сложно, а лекционные - вполне отработанная история. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в первую очередь", - сказала собеседница агентства.

В комитете пояснили, что окончательное решение о формате обучения будет приниматься в конце августа на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Система высшего образования Петербурга включает более 70 государственных и негосударственных организаций, в которых работают и обучаются около 400 тыс. человек.