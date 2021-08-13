Лавров предложил учредить День поисковика

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в беседе с журналистами выдвинул инициативу об учреждении Дня поисковика.

"Сегодня мне в голову пришла такая идея: предложить учредить День поисковика", - сказал Лавров.

По словам министра, поисковики выполняют очень "важную и благородную миссию". Глава МИД РФ обратил внимание на то, что на состоявшемся на днях заседании штаба общественной поддержки "Единой России" поисковики были обширно представлены "как растущий сегмент гражданского общества".

Лавров отметил, что музей "Самбекские высоты", где он сегодня встречался с победителями и призерами Олимпийских игр, а также с представителями гражданского общества, создавался на пожертвования граждан, инициаторами его создания были ветераны поискового движения. Министр констатировал, что подобный подход указывает, что в "российском народе глубоко укоренилось уважение к своей истории". По его словам, аллея памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, созданная в музее, вызывает глубокое уважение и заслуживает того, чтобы создать аналогичные мемориалы во всех регионах России.

День поисковика уже отмечается на региональном уровне в Московской и Смоленской областях.