Самую большую в Алтайском крае поликлинику построят до конца 2022 года

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Поликлиника, рассчитанная на 900 посещений в смену, появится в активно застраивающемся районе Барнаула к концу 2022 года. Это будет самая большая поликлиника в Алтайском крае, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в рамках посещения стройплощадки объекта.

"Это быстрорастущий район (Индустриальный район Барнаула, прим. ТАСС), с количеством прикрепленного населения 75 тыс. человек. Существующая поликлиника №14 в этом районе размещается на разрозненной базе в пяти разных помещениях. Травмпункт, женская консультация требуют модернизации, также необходимо создание условий для взрослого населения. Строящееся здание новой поликлиники будет первым типовым зданием именно для поликлиники в Барнауле и самым мощным в крае - более 900 посещений в смену", - сказал Попов.

По его словам, Индустриальный район активно застраивается и поэтому новая поликлиника будет обслуживать в перспективе более 100 тыс. жителей. Кроме того, в новом здании разместится и диагностическая служба. На строительство объекта будет направлен 1 млрд рублей, еще 300 млн рублей понадобится на оснащение учреждения медицинским оборудованием. Закончить стройку планируют в 2022 году, а ввести новое учреждение в эксплуатацию в начале 2023 года.

По словам Попова, до конца 2025 года в Барнауле будут построены еще две поликлиники. В настоящее время для них уже найдены земельные участки и разрабатывается проектно-сметная документация. Стоимость строительства пока не определена. Новые учреждения будут построены в рамках программы модернизации первичного звена медицинской помощи в регионе.