Диспансеризацию переболевших коронавирусом москвичей проводят по специальному алгоритму

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Диспансеризация переболевших коронавирусом проводится в Москве по определенному алгоритму. Об этом в пятницу сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Если пациент приходит в точку диспансеризации, и мы понимаем, что он перенес ковид, или этот пациент говорит о том, что он перенес ковид, то соответственно запускается определенный алгоритм, по которому дальше вся диспансеризация проводится. Здесь о какой-то коррекции со стороны пациента говорить не приходится. В общем программа полностью охватывает все те изменения, которые могут встречаться у пациента", - сказал Тяжельников в эфире радио "Эхо Москвы".

Он отметил, что в Москве проводится углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом. Так, в рамках обычной профилактической программы диспансеризации были добавлены определенные исследования, которые позволяют выявить осложнения, связанные с разными системами и органами человека. Например, к основным анализам добавились определенные показатели крови. Кроме этого, расширили список вопросов в анкете, которую пациент заполняет перед диспансеризацией.

"Анкетирование всегда является очень важным элементом любого профилактического мероприятия. Именно на этапе анкетирования можно оценить характер жалоб, характер состояния, которое имелось ранее у пациента, какие изменения присоединились. Это позволяет уже определенным образом формировать дальнейшую тактику исследования. Кроме того, и самому пациенту лишний раз обратить внимание на те изменения, которые есть у него в организме, или на те жалобы, которые у него проявляются", - добавил Тяжельников.

Павильоны "Здоровая Москва" в городских парках с 9 августа вновь начали проводить профилактические обследования и работать на выявление осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.