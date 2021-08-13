Памятник одному из основателей тувинской государственности открыли в Кызыле

КЫЗЫЛ, 13 августа. /ТАСС/. Памятник Иннокентию Сафьянову, одному из основателей Тувинской народной республики (ТНР), столетие которой отмечают в регионе, открыли в пятницу в Кызыле, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы восстанавливаем связь времен, открываем памятник легендарному Иннокентию Эккендею [прозвище, данное ему тувинцами] Сафьянову, который стоял у истоков создания тувинского государства <...> Нужно отметить, что Тува, наименование которой он предложил конституционно закрепить, навсегда связала судьбу с Россией, став ее неотъемлемой частью", - сказал на открытии памятника врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Автор памятника - скульптор Байза Ондар. Двухметровую фигуру отлили из бронзы в Смоленске и доставили в Туву. По задумке скульптора, Сафьянов, опершись правой рукой на небольшой столик, как будто выступает перед публикой. По словам внучатого племянника Сафьянова Бориса, скульптору удалось сохранить портретное сходство и передать его характер.

Сафьянов - участник гражданской войны, советский и тувинский общественный и хозяйственный деятель. Он принимал активное участие в становлении будущей ТНР, был инициатором Всетувинского учредительного хурала - съезда, приведшего к образованию ТНР.

Тува в то время переживала последствия гражданской войны, на ее территории находились отряды интервентов и остатки частей белогвардейцев, среди советских руководителей в Сибири были сторонники включения региона в состав Монголии. 14 августа 1921 года на съезде была провозглашена ТНР, в международных отношениях действующая под покровительством РСФСР.

11 октября 1944 года независимая ТНР добровольно вошла в состав СССР. 13 октября 1944 года президиум Верховного совета РСФСР принял указ о принятии ТНР в состав РСФСР на правах автономной области.