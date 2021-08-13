Поврежденный оползнем канализационный коллектор в Сочи восстановят до конца августа

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты "Водоканала" намерены до конца августа завершить работу по восстановлению канализационного коллектора в Сочи, который пострадал из-за оползня в начале июля. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"На улице Ландышевой сейчас специалисты "Водоканала" проводят реконструкцию крупного канализационного коллектора. Он был поврежден в начале июля сошедшим оползнем. <…> Все работы планируем завершить до конца августа", - написал мэр.

Как уточнил ТАСС глава сочинского "Водоканала" Антон Денисов, работы проводятся в два этапа. Для начала нужно проложить две новые ветки коллектора по 300 м, после чего они будут врезаны в магистральную сеть. "Для строительства будут использованы 600-миллиметровые трубы из современных и долговечных материалов, незаменимых в условиях городской застройки и сложных погодных условиях курорта. Реконструкции и модернизации также подвергнутся и камеры с запорной арматурой", - пояснил Денисов.

Авария на коллекторе произошла 10 июля, из-за обильных осадков в Центральном районе Сочи сошел сель, который повредил объект. При обследовании было обнаружено четыре утечки. На ликвидацию потребовалось более 10 часов с привлечением более десятка специалистов ремонтно-восстановительных бригад и тяжелой спецтехники.