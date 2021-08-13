Треть жителей старшего возраста привились от коронавируса на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Более 30% жителей Ставрополья в возрасте от 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса. Общий план по вакцинации в регионе выполнен на 45%, сообщила в пятницу журналистам замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

"Привито от подлежащих [вакцинации против коронавируса] 45%. От всех подлежащих [вакцинации] пациентов старшей группы, это 60 лет и старше, нами привито уже 34%. Особый акцент делался министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Ставропольского края на вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нервной, бронхолегочной системы", - сказала она.

В Ставропольском крае вакцинации против коронавируса подлежат 60% взрослого населения, это около 1,3 млн человек. По данным краевого оперативного штаба, прививку первым компонентом сделали 600 тыс. 400 человек, из них 178 976 человек в возрасте старше 60 лет.

В регионе используют все четыре вакцины, выпускаемые на территории Российской Федерации. С начала пандемии в край поступило более 699 тыс. доз вакцин. Медики отмечают, что вакцинация - наиболее действенный способ обезопасить себя от тяжелых последствий коронавируса.

"Когда начиналась третья волна, появился рост и всплеск был востребованности вакцинации, сейчас снизился. Наши пункты вакцинации готовы в сутки по Ставропольскому краю делать порядка 20 тыс. вакцинаций, в пиковый период было от 15 тыс. до 17 тыс. вакцинаций в сутки. Сейчас от 3,5 тыс. до 6 тыс. в сутки делаем вакцины, немного снизилась востребованность, поэтому хотелось бы призвать всех вакцинироваться", - отметила Звягинцева.

В Ставропольском крае работают 116 стационарных пунктов вакцинации и 134 мобильных выездных бригады. В числе пунктов вакцинации - 20, находящихся в крупных торговых центрах, и 10, работающих круглосуточно.