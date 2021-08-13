Почти 70% учителей Башкирии привились от коронавируса

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Башкирии сделали более 67% учителей, при этом показатель по их вакцинации планируется довести минимум до 80%. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на августовском совещании по образованию в пятницу.

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"Я вас, уважаемые учителя, хочу поблагодарить за то, что, наверное, после каких-то долгих колебаний, многие из вас приняли решение вакцинироваться. Это и гражданский поступок, потому что вы общаетесь с большим количеством людей и вы просто не имеете права представлять потенциальную угрозу, для того чтобы кто-то мог заболеть. На данный момент процент вакцинации учителей - 67,5%. Цифра хорошая, но мы должны ее доводить минимум до 80%", - сообщил Хабиров.

По данным Башстата, в регионе работают порядка 34 тыс. школьных учителей. Всего в республике первым компонентом привились более 1 млн человек, вторым - свыше 824 тыс. жителей.