В Москве простились с правозащитником Сергеем Ковалевым

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с первым уполномоченным по правам человека в РФ, правозащитником Сергеем Ковалевым состоялась в Москве, на ней присутствовали родные и близкие Ковалева, правозащитники, коллеги по партии "Яблоко" и представители посольств иностранных государств.

Как заявил ТАСС на церемонии прощания в Сахаровском центре (признан в России иноагентом) председатель "Яблока" Николай Рыбаков, смерть Ковалева стала огромной утратой для партии. "Сергей Адамович 15 лет был не только членом партии, но и членом федерального политического комитета партии. Это удивительная особенность - быть правозащитником, при этом политиком и определять позицию одной из политических партий в России. Для моего поколения в "Яблоке", для тех, кто младше, это, конечно, огромный ориентир на всю жизнь - соответствовать таким людям", - сказал Рыбаков.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе назвал Ковалева человеком потрясающего масштаба. "Конечно, такие люди, как Сергей Адамович, не могут быть заменены никем, в этом нужно отдавать себе отчет", - подчеркнул Сванидзе.

На церемонии прощания посол Польши в России Кшиштоф Краевский зачитал слова соболезнования от президента страны Анджея Дуды. "С большим сожалением я воспринял известие о смерти Сергея Адамовича Ковалева, отважного защитника прав и свобод человека сперва в Советском Союзе, а затем в РФ", - отметил президент Польши, добавив, что "стойкость и бескомпромиссность" принесли Ковалеву "признание в мире, сделав его бесспорным моральным авторитетом".

Как сообщила ТАСС заместитель директора Сахаровского центра Наталья Тюрина, в течение дня для прощания с Ковалевым ожидается прибытие в центр представителей посольств Франции, Польши, Чехии, Германии, Австрии, а также Европейской комиссии в Москве. У стен ритуального зала размещены венки от уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой, СПЧ, Московской Хельсинкской группы, правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иноагентом). Тело Ковалева будет кремировано, урну с прахом захоронят на Донском кладбище в могиле родителей правозащитника.

Ковалев начал активно заниматься общественной работой с 50-х годов, выступал в защиту прав человека в СССР. В 1975 году был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в антисоветской агитации. После возвращения в Москву в марте 1990 года был избран в Верховный совет РСФСР. Один из авторов декларации прав человека и гражданина 1991 года. Депутат первых трех созывов Госдумы, занимал пост уполномоченного по правам человека в РФ в 1994-1995 годах, активно выступал против операции федеральных сил в Чечне. Член "Яблока" с 2006 года.