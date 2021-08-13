Украинский олимпийский чемпион объяснился по поводу фото с Ольгой Скабеевой

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" - сказал он в пятницу изданию "Страна", комментируя опубликованный Скабеевой совместный снимок со спортсменом.

По словам Беленюка, каждый украинский спортсмен является патриотом. "Они доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", - добавил он.