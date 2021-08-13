Украинский олимпийский чемпион объяснился по поводу фото с Ольгой Скабеевой

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото.
"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" - сказал он в пятницу изданию "Страна", комментируя опубликованный Скабеевой совместный снимок со спортсменом.
По словам Беленюка, каждый украинский спортсмен является патриотом. "Они доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", - добавил он.
Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в своем Telegram-канале в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой. "Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала она фотографию.
Ситуация вокруг украинской спортсменки
7 августа Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а россиянка Мария Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц.
Травлю легкоатлетки осудил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов. За Магучих также вступился ряд украинских спортсменов, в том числе Беленюк.
Однако спортсменку все же вызвали в Минобороны Украины для проведения беседы относительно фото, где у нее состоялся разговор с заместителем министра обороны Украины Анной Маляр. Во время беседы, по словам чиновницы, Магучих пояснила, что фото объятий "было следствием эмоций". При этом, утверждает Маляр, спортсменка, которая также является сержантом Вооруженных сил Украины, "знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, и скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде".