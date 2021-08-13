Жителей и туристов на Кубани просят не покидать дома и не пользоваться авто из-за непогоды

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Экстренные службы Краснодарского края рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на улицу без особой необходимости и воздержаться от пользования транспортами средствами из-за непогоды. Об этом сообщил в Telegram-канале в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Обращаю внимание всех жителей и гостей региона - экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и без необходимости пользоваться личным транспортом", - говорится в сообщении губернатора.

Он добавил, что главам районов поручено подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации граждан, а также запасы еды. "Исходя из ситуации поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках. Мы не должны пропустить ситуацию с разливом рек, чтобы вовремя эвакуировать жителей", - сообщил Кондратьев.

По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 12:00 мск подтопления фиксируют в пяти муниципальных образованиях, подтоплены 26 частных домовладений и 361 придомовая территория. Эвакуация населения пока не проводилась, в готовности находятся пункты временного размещения вместимостью более 1,5 тыс. человек. По данным Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, смещается в сторону северной части региона, интенсивность осадков снизится к полудню субботы.