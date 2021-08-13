Единороссы предлагают внедрить принцип ГЧП в управление колледжами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает внедрить принцип государственно-частного партнерства (ГЧП) в управление профессиональными колледжами, а также разработать отдельную программу подготовки преподавателей для этих учебных заведений. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время совещания по обсуждению реализации поручений президента по итогам съезда "Единой России".

"Предложение "Единой России" заключается в том, чтобы внедрить принципы ГЧП в управление колледжами. Для этого необходимо формировать образовательно-производственный кластер, который представляет собой объединение колледжей с предприятиями, обязательно участие самих регионов", - сказал Турчак. По его словам, такие объединения могли бы стать получателями грантов на обновление материально-технической базы и приобретение современного технологического оборудования.

Кроме того, отметил Турчак, нужна отдельная программа подготовки преподавателей, мастеров производственного обучения. "Они должны не просто владеть актуальными знаниями и навыками, но и уметь быстро перестраивать свои образовательные программы под текущие запросы работодателей и экономики регионов", - сказал Турчак.

По его словам, сейчас в стране ощущается нехватка квалифицированных специалистов рабочих профессий в промышленном секторе, сельском хозяйстве.

"Сегодня в России более 3 600 образовательных учреждений, которые ведут обучение по программам среднего профессионального обучения. Наиболее успешны и востребованы те учебные заведения, которые сумели наладить эффективные партнерские взаимоотношения с работодателями. Получается далеко не у всех, здесь должно помочь государство", - сказал Турчак.

Он также напомнил, что в соответствии с поправками в федеральный закон о занятости, которые были инициированы единороссами, с 1 июля выпускники вузов в возрасте до 25 лет включены в перечень категорий, испытывающих трудности в поиске работы. В этой связи Турчак предложил "стимулировать потенциальных работодателей в предоставлении вакансий молодым людям, запустить обучавшие профориентационные программы, сформировать базу проверенных вакансий для несовершеннолетних соискателей". "В этом направлении у "Единой России" есть наработки, предложения. Мы готовы вместе с правительством их доработать, в том числе и в законодательном воплощении", - сказал он.