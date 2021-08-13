Синоптики прогнозируют жару до 28-30 градусов в регионах ЦФО

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на 3-4 градуса в регионах Центрального федерального округа 14-15 августа. На значительной части округа, в том числе в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской областях ожидается плюс 28-30 градусов, местами возможны небольшие осадки, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков ЦГМС, в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях днем в пятницу воздух прогрелся до плюс 24-26 градусов, но 14-15 августа ожидается повышение температуры до плюс 28-30 градусов. "14 августа ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - до плюс 27 градусов, 15 августа - до плюс 30 градусов", - сообщили в ЦГМС по Орловской области.

В Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областях 13 августа столбики термометров поднялись до плюс 21-24 градусов, 14 и 15 августа прогнозируется около плюс 26-27 градусов, местами возможны дожди. В Тверской области на фоне пасмурной и дождливой погоды температура воздуха фактически не изменится. "На 14 августа - переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман, а днем 15 августа на большей части региона пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха 14 и 15 августа - до плюс 27 градусов", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 14 августа регионы ЦФО будут находиться в области повышенного атмосферного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. Днем 15 августа под влиянием Скандинавского циклона кратковременные дожди возможны на северо-западе округа.