В ВОЗ заявили, что не выступают в пользу обязательного характера вакцинации от COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавируса обязательного характера. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы считаем, что гораздо лучше - работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми", - пояснила Шаиб, добавив, что "вакцина - это один из имеющихся у нас инструментов, чтобы покончить с этой пандемией".

"Самим странам это решать", - подчеркнула официальный представитель. При этом в ВОЗ считают, что наилучший результат достигается тогда, когда вакцинированы люди, входящие в приоритетные группы, и когда у них есть достоверная информация на основе которой они могут сделать выбор, касающийся прививки.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 августа в мире было сделано 4 428 168 759 прививок от коронавируса. С начала пандемии в организацию поступили сведения о 204 644 849 млн случаев заражения и 4 323 139 летальных исходах.