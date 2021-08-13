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Взрыв в автобусе в Воронеже
Обновлено 

Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Тяжело раненным выплатят по 500 тыс. рублей
© AP Photo/Kristina Brazhnikova

ТАСС, 13 августа. Воронежские власти выплатят по 1 млн рублей родным погибших при взрыве автобуса и по 500 тыс. - тяжело раненным. Об этом в пятницу сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжело раненные - по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее", - написал он.

Гусев отметил, что намерен изучить историю каждой из семей и исходя из их материального положения принять решение о том, нужна ли еще какая-то поддержка.

"Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность", - сообщил глава региона.

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