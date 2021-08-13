Чемпионы и призеры Олимпиады из Москвы получат от 1,7 до 4 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу наградил московских спортсменов - победителей и призеров XXXII Олимпийских игр.

Как отмечается в материалах мэрии, по решению олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - 2,5 млн рублей, а бронзовые - 1,7 млн рублей. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады - 2020, выплатят 50% от указанных сумм.

"Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей, это здорово, классный результат. А главные герои вы, спортсмены, победители, участники Олимпиады. Далеко не все вернулись с медалями, но даже то, что приняли участие в этих соревнованиях - это на всю жизнь", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил олимпийцев, отметив их героизм, мужество, стремление к победе.

Как сообщается в материалах мэрии, Олимпийский комитет России на Олимпиаде представляли 340 спортсменов, в том числе 103 москвича - 30% от всего состава сборной. Наибольший вклад в победу национальной команды внесли московские спортсмены, завоевав 28 медалей - 39% от общего количества медалей сборной. Среди них семь золотых (35%), 13 серебряных (46%) и восемь бронзовых (35%) медалей. Победителями и призерами Олимпийских игр в личном и/или командном зачете стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта.

Из 44 московских спортсменов - победителей и призеров Игр в Токио - 24 человека (55%) представляют учреждения Москомспорта, 11 (25%) - спортивные общества и другие спортивные организации Москвы, 9 спортсменов (20%) подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами столицы.

Воспитанница городского Физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" Светлана Ромашина впервые в мире стала семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

XXXII летние Олимпийские игры прошли в городе Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. В Играх приняли участие порядка 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Соревнования проходили по 38 видам спорта, в которых было разыграно 339 комплектов наград.