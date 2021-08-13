Власти Башкирии передали школам 41 микроавтобус

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил директорам 41 школы ключи от микроавтобусов "ГАЗель NEXT", которые будут перевозить учащихся. На закупку техники было выделено 110 млн рублей из республиканского бюджета, передает корреспондент ТАСС в пятницу.

"Из республиканского бюджета в свое время выделили 110 млн рублей, в тяжелое время, но мы хотели, чтобы наши дети ездили на хороших, безопасных автобусах, поэтому сегодня с большим удовольствием передаем ключи. При этом хочу сказать, что благодаря активной работе с Министерством просвещения РФ в октябре к нам поступят еще 120 автобусов, и в этом году все задачи по школьным автобусам мы для наших детей выполняем", - сообщил Хабиров.

В региональном Министерстве образования и науки уточнили, что школы получили 41 автобус. Ранее в 2019 и 2020 годах был приобретен 151 школьный автобус. Все транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оснащены тахографами.

В Республике Башкортостан подвозом детей до места учебы охвачены почти 42 тыс. учащихся, проживающие в 2749 населенных пунктах. Школьный автопарк региона состоит из более 1470 автобусов.