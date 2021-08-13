Роскачество советует проверять мед на наличие крахмала с помощью йода

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роскачество рекомендует проверять мед на наличие крахмала, добавив в него немного йода. Об этом говорится в сообщении организации.

"Можно распознать лишь грубую подделку - например, если в мед подмешали крахмал для нужной консистенции. Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

Говоря о других способах фальсификации меда, в Роскачестве указали на возможность разбавления его водой. Самое распространенное мошенничество, по данным экспертов, - это фальсификация ботанической принадлежности, купажирование меда, то есть смешение дорогого сорта с более дешевым. Кроме того, нередко прошлогодний мед продавцы растапливают при высокой температуре, чтобы выдать его за новый урожай. В этом случае полезные свойства меда теряются, образуется оксиметилфурфурол.

В организации отметили, что часто фальсификат меда делают при помощи глюкозно-фруктозного сиропа, приготовленного из отходов производства, например из кожуры свеклы или картофеля. В таком "меде" отсутствуют ферментивные элементы - диастаза и пролин. "Это уникальные и полезные вещества, вырабатываемые пчелами. Иной раз на прилавке у продавца с десяток сортов меда, и все они, по его утверждению, с одной пасеки, тогда как на одной пасеке за сезон не может быть больше 3-4 сортов меда", - отметили в Роскачестве.

Эксперты не советуют обращать внимание на мед экзотических сортов. "В большинстве случаев это либо купаж, либо фальсификация", - предупредили они.

Признаки фальсификата

Согласно данным Роскачества, фальсификат часто расслаивается, имеет мутноватую консистенцию и осадок. Тогда как натуральный мед вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. В Роскачестве пояснили, что качественный продукт в закрытой банке при поворотах плавно перетекает из стороны в сторону, не меняя консистенции. Кроме того, у фальсификата может присутствовать неприятный запах, тогда как у натурального меда - легкий, приятный, характерный для сорта аромат.

В фальсификате часто присутствуют посторонние привкусы. Кислый неприятный привкус свидетельствует о том, что в меде начался процесс брожения. Выраженный карамельный вкус может означать, что мед подвергался перегреву.

Кроме того, по мнению Роскачества, у меда не может быть аромата плодов. Например, малиновый мед не должен иметь аромат ягод малины. Вкус натурального меда - сладкий и приятный, у некоторых сортов - с горчинкой, может быть терпким, от гречишного возможно першение в горле.

"Неестественный цвет меда - зеленый или розовый - указывает на то, что это мед с добавками", - подчеркнули эксперты.

При этом эксперты отмечают, что мед может быть как жидким, так и закристаллизованным. Засахаривание для натурального меда - естественный процесс, который не лишает его полезных свойств, добавили в Роскачестве.