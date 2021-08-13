Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности

ВАРШАВА, 13 августа. /ТАСС/. Польша продаст Украине 1,2 млн неиспользованных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с истекающим сроком годности. Об этом в пятницу заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF .

"Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию - более 650 тыс. доз вакцины", - сказал Краска, отметив, что в общей сложности Польша планирует продать Украине 1,2 млн доз вакцины. "Это будет [именно] продажа", - уточнил он. Замминистра также подчеркнул, что накануне он общался на эту тему с украинским послом, который подтвердил заинтересованность Киева в покупке такого объема препарата.

По данным Минздрава Украины, в стране второй день подряд фиксируют больше 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро пятницы общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране выросло на 1 263. За последние 24 часа умерли 44 человека, всего с начала эпидемии - 53 217. Выздоровели за последние сутки 1 007 пациентов, всего в стране переболели 2 195 798 человек.

Правительство Украины 11 августа продлило до 1 октября адаптивный карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эпидемиологическая ситуация в стране контролируемая, в то же время "фиксируются первые негативные тенденции" увеличения числа госпитализаций в связи с коронавирусом. При адаптивном карантине ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.