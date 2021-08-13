Суд взыскал с Волкова 500 тыс. рублей по иску Пригожина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Твери частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к бывшему руководителю организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леониду Волкову. Суд взыскал с ответчика 500 тыс. рублей, обязал удалить недостоверные публикации в социальных сетях и опровергнуть их, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Судебным решением исковые требования Пригожина Е. В. удовлетворены частично. Судом признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Е. В. сведения, опубликованные ответчиком Волковым Л. М. на его личной странице в социальной сети Facebook и Telegram-канале. Судом постановлено взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей и судебную неустойку на случай неисполнения решения суда", - говорится в сообщении на сайте суда. Суд обязал Волкова также удалить соответствующие публикации и опровергнуть недостоверные данные.

Как сообщалось, ранее юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подали иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечается, что поводом для обращений в суд являются "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".