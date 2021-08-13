Устаревшее освещение Московского проспекта в Петербурге заменили на светодиодное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Устаревшие натриевые фонари Московского проспекта в Санкт-Петербурге заменили на новейшие светодиодные лампы. Освещение одной из центральных магистралей города, ведущей в аэропорт "Пулково", стало более равномерным и комфортным для человеческих глаз, сообщает в пятницу пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

"Для освещения семикилометрового участка Московского проспекта задействовано 1 717 светильников со светодиодными матрицами. <…> С новым световым решением, гармонирующим по стилистике с архитектурой зданий, правительственная трасса с интенсивным автомобильным и пешеходным движением получила более равномерное освещение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Светодиоды, излучающие белый, а не привычный горожанам желтый свет, установили на наиболее важном участке проспекта, от площади Победы, от которой отходят автобусы в аэропорт "Пулково", до набережной Обводного канала. Для улучшения освещенности транспортной артерии по середине дороги установили 335 восьмиметровых чугунных опор с фонарями, добавляющими света крайним полосам движения.

Работы по устройству освещения магистрали реализовали в рамках масштабной программы по благоустройству Санкт-Петербурга, стартовавшей в 2007 году, на благотворительные средства ПАО "Газпром" при поддержке Ассоциации "Невский свет" специалистами СПб ГБУ "Ленсвет".