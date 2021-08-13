В крупнейших отелях Петербурга вакцинировано около 80% персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Работники индустрии гостеприимства в Петербурге активно проходят вакцинацию от коронавируса, в некоторых крупнейших отелях показатели достигли 80%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Петербурге идет активная вакцинация персонала гостиниц. Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей - более 60%. В некоторых вакцинировано уже 80-90% персонала <…>. Для упрощения записи на вакцинацию Комитет по развитию туризма совместно с Комитетом по здравоохранению принимает заявки от руководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад", - говорится в сообщении.

По словам губернатора города Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль.

Организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. Основной критерий - доля вакцинированных работников организации должна составлять не менее 60%. В северной столице выдано уже 1 800 знаков Safe Travels SPb. Для туристов они служит гарантией того, что предоставляемые услуги соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам эпидемической безопасности в период пандемии. Получая такой знак, бюро путешествий, гостиницы, рестораны и другие предприятия отрасли становятся участниками петербургской маркетинговой программы по продвижению города как самого безопасного направления "Петербургское гостеприимство/SafetravelsSPb".