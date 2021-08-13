В Степанакерте из-за жары начались проблемы с водой

ЕРЕВАН, 13 августа. /ТАСС/. Примерно 30% жителей столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за аномальной жары, которая привела к засухе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций МВД непризнанной республики.

"В связи с беспрецедентным повышением температуры проблема [доставки] питьевой воды в Степанакерте остается актуальной. Служба использует весь потенциал для регулярной подачи воды. Пожарные машины доставляют населению питьевую воду", - подчеркнули в ведомстве.

Как указывается в сообщении, на данный момент около 30% жителей города испытывают перебои с водоснабжением.

Как заявил армянскому государственному агентству Armenpress директор компании "Вода и канализация" Гагик Погосян, за последние 40 дней в Степанакерте не было дождей, а температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов.

"Кроме того, в Степанакерте проживает 10-15 тыс. вынужденных переселенцев. Другими словами, если до войны в Степанакерте проживали 60-61 тыс. человек, то сейчас проживает 75 тыс. человек. Естественно, что потребление воды увеличилось, а водоснабжение уменьшилось", - отметил он.