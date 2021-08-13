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В Самарской области продлили запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности

Жара в регионе продолжается в течение нескольких недель

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Самарской области продлили запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности, сообщилив пресс-службе правительства региона.

"В соответствии с приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 13 августа 2021 г. № 535, в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области, запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств продлен до 19 августа 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Изначально запрет был введен с 31 июля по 13 августа. Жара в Самарской области продолжается в течение нескольких недель. По данным ГУ МЧС по региону, с 14 по 16 августа объявлен желтый уровень опасности из-за высоких температур - столбик термометра поднимется до плюс 30-35 градусов.

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