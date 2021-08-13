Большинство иностранных студентов СКФУ смогут приступить к учебе в очном формате

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Более 90% иностранных студентов крупнейшего вуза Северного Кавказа смогут приступить к обучению в очном формате с 1 сентября. Не сможет въехать в страну только 41 студент из числа уже обучающихся, сообщила ТАСС начальник отдела международного образования Северо-Кавказского федерального университета Елена Плотникова.

Ранее более 200 иностранных студентов российских вузов написали обращение, в котором рассказали, что потеряли возможность активной коммуникации, участия в общевузовских мероприятиях, совершенствования навыков русского языка из-за сложностей с въездом в РФ в связи с коронавирусными ограничениями.

"В новом учебном году у нас будет обучаться более 1 500 студентов из зарубежных стран. На данный момент у нас 677 иностранных обучающихся из более 50 стран мира. Порядка 180 человек из них находятся за пределами Российской Федерации. Есть распоряжение Роспотребнадзора, в котором говорится о том, какие страны открыты для въезда иностранных студентов. 41 студент - это ребята из стран, которые не входят в перечень, нет возможности их прибытия. Всех остальных ребят мы оповестили о том, что они могут прибыть на обучение в Российскую Федерацию", - сказала она.

Для въезда иностранных студентов представители СКФУ оповещают все профильные ведомства, вносят данные въезжающих на портал Госуслуг. Для приезжающих студентов подготовлен обсерватор с обеспечением питания и медицинским наблюдением. После середины августа и в сентябре в вузе также будут подписаны приказы о зачислении на обучение новых иностранных студентов, ожидается, что их будет порядка 400.

Студенты, которые пока не смогут въехать в Россию, находятся в таких странах, как Бангладеш, Габон, Южная Африка, Туркменистан, Ирак, Гондурас и так далее. "Для них организовано дистанционное обучение, связь с каждым студентом налажена, им предоставляются материалы в электронном виде, выданы задания, они их выполняют и загружают через университетскую цифровую систему, получают оценки, сдают сессию. Это не значит, что если студент не может приехать, то он не может учиться. Возможность обучения им предоставлена в полном объеме", - отметила представитель университета.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.