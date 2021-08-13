Минпросвещения создаст цифровой "помощник родителя"

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено до конца 2030 года создать цифровой помощник родителя, который поможет подобрать и записать ребенка в школу. Об этом сообщила в пятницу замминистра просвещения Татьяна Васильева на форуме "Цифровая эволюция".

По ее словам, сегодня возможность записи ребенка в детские сады, школы и секции постепенно переходит на Единый портал государственных и муниципальных услуг или региональные системы госуслуг.

"Иногда этой просто формально существующей системы записи куда-то ребенка недостаточно. И мы предполагаем, что вместе с субъектами, на лучших практиках субъектов сможем сделать цифровой помощник родителя, который в том числе будет подсказывать, что по достижению определенного жизненного этапа ребенка, его хорошо бы записать в школу, а для этого вам предлагается несколько школ на выбор, просто выберите и подайте заявление со своего телефона", - сказала Васильева.

Она добавила, что цифровой помощник также поможет подобрать кружки, книги, которые нужно прочитать летом, развивающие экскурсии, которые можно посетить в конкретном регионе, и т.д.

"То есть это набор сервисов и подсказок для родителя, который позволит ему в режиме где-то напоминаний, где-то подсказок, а где-то и такого побуждения к процессам и мероприятиям участвовать в жизни ребенка", - подчеркнула Васильева.

Как следует из представленной замминистра презентации, полностью проект планируется реализовать до конца 2030 года.