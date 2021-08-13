COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной более 6,5 тыс. смертей в Москве в июле

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в июле 2021 года стала основной или сопутствующей причиной 6 583 смертей в Москве, сообщили в пятницу в столичном департаменте здравоохранения.

"В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6 464 случая", - говорится в сообщении.

При этом коронавирусная инфекция стала причиной 6 583 летальных исходов. "Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле, - отметили в департаменте. - От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6 145 человек; 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим ковидом; из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях".

Летальность коронавирусной инфекции в Москве к 1 августа 2021 года составила от 2,93% до 3,95% в зависимости от методики подсчета.

"Летальность от коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет: 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, [и] 3,95%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении на сайте депздрава.