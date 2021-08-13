Минпросвещения намерено утвердить новые примерные программы профподготовки водителей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено утвердить новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий, сообщается в пятницу на сайте министерства.

"По заказу Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения России, экспертный центр "Движение без опасности" разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей. Эта работа ведется в рамках проекта "Разработка программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на 2021 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти основных категорий "А", "В", "С", "D" и "М", шести подкатегорий "А1", "В1", "С1", "D1", "Tm" и "Tb", специальных категорий для управления автомобилями с прицепом "CE", "DE", "С1Е" и "D1Е". В программах будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации.

"В примерном учебном плане указываются перечень учебных предметов специального и профессионального циклов и время, отведенное на их освоение. Условия реализации примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования", - отмечается в сообщении.

Примерные программы разрабатываются Минпросвещения совместно с МВД, Минтрансом и Минздравом.