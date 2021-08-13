В проекте раздельного сбора отходов задействовали более 450 тыс. жителей Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Программа раздельного сбора отходов, начавшаяся в Ленинградской области в прошлом году, включила уже более 500 адресов в Волосовском, Ломоносовском и еще 6 районах региона. В проект вовлечено более четверти жителей - 450 тыс. человек, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ряд регионов может отсрочить исполнение указа президента РФ Владимира Путина об обеспечении 100-процентной обработки отходов в стране к 2030 году.

"Централизованный раздельный сбор двух фракций - пластика и стекла - стартовал в регионе в декабре 2020 года. За прошедшее время жители собрали 168 тонн стекла и почти 48 тонн пластика. На данный момент по области более 500 адресов, где люди с удобством, около своих домов могут воспользоваться возможностями раздельного сбора пластика и стекла. Вовлечены в этот процесс более 450 тыс. жителей региона, и эта цифра постоянно растет вместе с количеством точек сбора", - сообщили в пресс-службе.

Сортировка отходов жителями упрощает их обработку на предприятиях. Раздельный сбор снижает долю мусора, который нужно захоранивать на полигонах, и увеличивает количество отходов, пригодных для вторичной переработки. В пресс-службе рассказали, что в регионе действует специальная логистика по вывозу отсортированного мусора до перерабатывающих предприятий. "Большинство полигонов обеспечены обработками, в настоящее время обрабатывается не менее 59% отходов", - отметили в пресс-службе.

К 2030 году в регионе будет обрабатываться 100% отходов, для этого планируется строительство мусороперерабатывающих заводов. Проект одного из таких предприятий, которое будет построено в Кингисеппском районе, уже проходит госэкспертизы. В пресс-службе пояснили, что достижение плана по 100% обработке будет происходить постепенно с вводом новых объектов, но цель будет достигнута.

К 2023 году регион планирует в полной мере уйти от захоронения отходов, не прошедших предварительную обработку. Ежегодно в Ленинградской области образуется примерно 711 тыс. тонн отходов региона, еще 2,3 млн тонн отходов привозят из Санкт-Петербурга. Как ранее сообщал губернатор области Александр Дрозденко, регион предоставил городу в этом году три площадки для рассмотрения в качестве подходящих под современные мусороперерабатывающие предприятия, в том числе карьеры Островское и Дубровка. "Мы предоставляем Петербургу площадки под размещение заводов по переработке отходов, а не для складирования отходов или "хвостов", - отметил глава региона.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы захораниваемых без обработки отходов на полигонах старого типа. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.