Иммерсивный спектакль поставили на старинном заводе на Урале при помощи гранта президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Иммерсивный спектакль по сказке "Холодное сердце" немецкого писателя Вильгельма Гауфа, поставленный на территории старинного разрушенного завода в Сысерти Свердловской области, будет представлен 29 августа. Об этом сообщили в пятницу представители креативного кластера "Лето на заводе".

Спектакль создан при поддержке Фонда президентских грантов.

"Горячее сердце" - это приземление сказки немецкого классика Гауфа на суровый и вдохновляющий уральский индастриал. Спектакль создан специально для показа на территории старинного завода в Сысерти и поддержан Фондом президентских грантов. <…> В 2021 году спектакль покажут всего десять раз, и один раз [планируется] организовать онлайн-трансляцию, открытая премьера состоится в воскресенье, 29 августа", - говорится в сообщении.

В спектакле будут использованы большие куклы, а также механические объекты для создания театра теней, в том числе для создания эффекта оживления самого завода. В музыкальном оформлении постановки используются народные европейские мотивы и авторская музыка современных екатеринбургских музыкантов.

Подготовка к спектаклю режиссера, актрисы и создателя театра "Три апельсина" Татьяны Панаиоти началась в июле. "Прямо в здании литейного цеха устроили мастерскую по производству декораций и костюмов. Кстати, один из художников по куклам - это голландец Микаэль Веерман, <...> в своей мастерской в Амстердаме он сделал эскиз персонажа Голландца Михеля, а в Сысерти его воплотили по чертежам мастера Ольга Ватолина и Екатерина Лаптева", - отмечает креативный директор кластера "Лето на заводе" Илья Орлов-Бунин.

Как рассказали представители кластера, на постановку спектакля режиссера вдохновила архитектура и атмосфера старинного здания завода. "Даже сейчас в виде развалин он служит уникальной декорацией, самим действующим лицом. В нем есть что-то мистическое. Нам захотелось на время спектакля-променада перенестись в позднее средневековье и пригласить в гости волшебных существ из немецкого Шварцвальда", - приводятся слова Панаиоти.

О кластере

"Лето на заводе" - сезонный креативный кластер на старинном заводе в городе Сысерть. Проект поддержан, в частности, Фондом президентских грантов в 2020 и 2021 годах.