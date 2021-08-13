Ленобласть и соседние регионы усилят контроль за перемещением свиней из-за вспышек АЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Республика Карелия в соответствии с подписанным в пятницу соглашением усилят контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства из-за напряженной ситуации с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ленобласти.

По последним данным, на территории Псковской области зафиксировано восемь очагов АЧС. Власти Новгородской области ввели карантин в четырех районах из-за распространения заболевания. В Карелии и Ленинградской области случаев АЧС не зафиксировано.

"Принято решение <…> усилить контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства", - говорится в соглашении, заключенном в ходе учений по ликвидации условных очагов АЧС в Приозерском районе Ленинградской области.

Госветслужба Ленинградской области переведена в режим повышенной готовности, специалисты провели 1,5 тыс. ветеринарно-санитарных обследований свиноводческих хозяйств и охотничьих угодий.

Отмечается, что региональные ветеринарные службы продолжат работу по пресечению незаконной перевозки животных, кормов и сырья животного происхождения. Также продолжатся совместные учения по ликвидации очагов АЧС и наблюдения в местах обитания диких кабанов, свалок пищевых и биологических отходов. При обнаружении трупов кабанов и домашних свиней будут взяты пробы на АЧС, трупы и найденные свалки уничтожат.