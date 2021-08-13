Массовые мероприятия отменили в двух районах Чувашии из-за роста числа случаев ковида

ТАСС, 13 августа. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чувашии из-за увеличения числа случаев заражения отменил массовые мероприятия в двух районах республики - Порецком и Алатырском, а также в городе Алатырь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

В этих муниципалитетах смертность от коронавируса превышает среднереспубликанское значение. Так, по последним данным Роспотребнадзора, смертность от коронавируса в республике составляет 148,2 на 100 тыс. населения (РФ - 111,9 на 100 тыс. населения на 11 августа). В Алатыре этот показатель достиг значения 297,1 на 100 тыс. населения, в Алатырском районе - 293,2, в Порецком - 195,8.

"Мы принимаем решение по ведению дополнительных ограничений пока по трем муниципальным образованиям. Здесь мы договариваемся о том, что полностью исключаем абсолютно любые массовые мероприятия, ограничиваем деятельность предприятий общественного питания до 21:00 и их заполняемость до 50%", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева.

По его словам, это позволит прервать цепочку распространения коронавируса. Режим дополнительных ограничений пока вводится на неделю.

"Если через неделю ситуация будет меняться - с темпами вакцинации и так далее, мы тогда вернемся к режиму, который действует сегодня. Если ситуация не будет меняться, будет усугубляться, значит будем этот режим продлевать", - приводит слова Николаева пресс-служба.

По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних восьми недель в республике отмечается еженедельный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом зафиксирован рост числа инфицированных в 1,6 раза среди лиц старше 65 лет. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 30 208 человек, из них у 2 134 несовершеннолетних. Выздоровели 27 556 человек, коронавирус как основная причина смерти констатирован у 1 832 пациентов.