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Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида.
Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида.
Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида.
Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида.
Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида.
Пандемия COVID-19

Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида. Главное о коронавирусе за 13 августа

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 557 068 случаев заражения, из них новых — 22 277. За сутки умерли 815 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 168 864.
  • Вузы Петербурга планируют начать обучение в смешанном формате.
  • Длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 537 888 случаев заражения, из них новых — 2 529. Госпитализирован 691 человек.  
  • COVID-19 в июле стал основной или сопутствующей причиной 6 583 смертей в столице. При этом превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6 464 случая (данные департамента здравоохранения).
  • Количество новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с показателями второй половины июня.
  • Отменено обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленку.
  • Отменены все ограничения на посещение зоопарков.

Мир

  • Всего зафиксировано более 205,6 млн случаев заражения, умерли 4 338 593 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом.
  • Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год.
  • Во Франции отметили рост госпитализированных с коронавирусом младенцев.
Теги
Пандемия COVID-19
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