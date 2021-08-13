Смягчение мер в Москве, продолжительность постковида. Главное о коронавирусе за 13 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 557 068 случаев заражения, из них новых — 22 277. За сутки умерли 815 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 168 864.
- Вузы Петербурга планируют начать обучение в смешанном формате.
- Длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва
- Всего зафиксировано 1 537 888 случаев заражения, из них новых — 2 529. Госпитализирован 691 человек.
- COVID-19 в июле стал основной или сопутствующей причиной 6 583 смертей в столице. При этом превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6 464 случая (данные департамента здравоохранения).
- Количество новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с показателями второй половины июня.
- Отменено обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленку.
- Отменены все ограничения на посещение зоопарков.
Мир
- Всего зафиксировано более 205,6 млн случаев заражения, умерли 4 338 593 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом.
- Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год.
- Во Франции отметили рост госпитализированных с коронавирусом младенцев.