В Татарстане порядка 30% взрослого населения прошли вакцинацию от COVID-19

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 30% взрослого населения вакцинировались от коронавируса в Татарстане. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

"У нас на сегодня 49,6% вакцинированы от плана. То есть это от плана 60%. Если мы переведем на вакцинированное взрослое население, это порядка 30%", - сказала Авдонина на пресс-конференции.

Руководитель республиканского центра иммунопрофилактики, главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов уточнил, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 910 430 человек, вторым компонентом 719 707 человек. Также в республике проводится ревакцинация населения, ее прошли 2 013 человек.

За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 51 новый случай инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 24 583 случая заражения.