В Африке число умерших пациентов с COVID-19 превысило 180 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Число умерших после инфицирования коронавирусом достигло в Африке 180 149 человек. Об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Количество инфицированных коронавирусом составляет на континенте 7 148 373. Выздоровели более 6,2 млн.

Больше всего в Африке инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 568 511 и 76 247 соответственно. В Тунисе зафиксировано 21 310 летальных исходов, отмечено 618 124 случаев заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 597 и 284 966 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (287 184 и 4 452), Кения (217 276 и 4 273) и Нигерия (180 661 и 2 200).