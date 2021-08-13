В Симферополе открыли бюсты полководцев Брусилова и Рокоссовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Церемония открытия бюстов генерала от кавалерии Алексея Брусилова и маршала Советского Союза Константина Рокоссовского прошла в пятницу в Симферополе, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Эти великие полководцы - гордость нашей страны. Они являются символами неразрывности и преемственности истории, блестящих военных успехов. Боевые операции под их руководством являются шедеврами военного искусства. Для нас большая честь, что их бюсты будут располагаться в сердце крымской столицы", - написал Аксенов.

Он выразил благодарность всем, кто способствует реализации проекта "Аллея Российской Славы", в рамках которого была реализована инициатива. "Сохранение исторической памяти помогает укрепить в обществе дух патриотизма и гордости за свою страну, воспитать достойное молодое поколение", - считает Аксенов.