В Астрахани ликвидировали более 2 тыс. несанкционированных свалок

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Астрахани с начала года ликвидировали более 2 тыс. несанкционированных свалок. С улиц города вывезли в общей сложности свыше 10 тыс. тонн твердых бытовых отходов, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

В Астрахани сложилась чрезвычайно острая "мусорная" проблема - жители складируют мусор вдоль дорог, устраивают несанкционированные свалки в непредназначенных для этого местах, захламляют контейнерные площадки негабаритным и строительным мусором. По словам губернатора области Игоря Бабушкина, "красивейший регион тонет в мусоре".

"В общей сложности в ликвидации нелегальных скоплений мусора в Астрахани ежедневно задействовано более 260 сотрудников "Чистого города", всего с начала года в Астрахани было ликвидировано 2 234 несанкционированные свалки, вывезено более 10 тыс. тонн мусора", - рассказала начальник участка по благоустройству Кировского района МБУ "Чистый город" Светлана Елдышева, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в Астрахани свалки, учитывая климатические особенности - ветра и сильную жару, достигающую 50 градусов, являются опасным местом, так как могут стать причиной пожара.