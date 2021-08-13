Семью с ребенком-инвалидом незаконно не пустили в аквапарк в Волжском

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Волгоградской области в ходе проверки выявила, что законные основания для ограничения допуска семьи с ребенком с особенностями развития на территорию аквапарка отсутствовали, инициирован вопрос о привлечении владельца заведения к административной ответственности, сообщила в пятницу старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Стали известны результаты прокурорской проверки, организованной в связи с публикациями в средствах массовой информации о том, что в городе Волжский в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом.

"Законные основания для ограничения допуска семьи с ребенком-инвалидом на территорию аквапарка отсутствовали. В этой связи по результатам проверки прокуратурой города Волжского в адрес руководства аквапарка внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц (на рассмотрении). Также инициирован вопрос привлечения коммерсанта к административной ответственности", - сообщила Черединина.

По данным ведомства, сформированная на территории России нормативная база не содержит запретов на посещение несовершеннолетними инвалидами мест развлечений. В ходе выездной проверки было установлено, что в холле аквапарка размещены правила с запретом на его посещение лицами, страдающими заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей.

"Заболевание, имеющееся у ребенка-инвалида, в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не включено", - сказала Черединина.

Ранее прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о том, что семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в городе Волжский. Позже доследственную проверку начал Следственный комитет.