Правительство увеличило финансирование восстановления сгоревшего здания ИНИОН РАН

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство увеличило финансирование восстановления здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) почти на 100 млн рублей, до 2,54 млрд рублей в 2021 году. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 30 января 2019 г. № 60 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта капитального строительства "Восстановление здания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ФГБУН ИНИОН РАН) по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21", - говорится в документе.

Согласно приложению к документу, в 2021 году на восстановление здания будет выделено 2,54 млрд рублей (ранее планировалось выделить 2,44 млрд рублей). В итоге общая сумма, выделяемая на восстановление здания института, составит почти 7 млрд рублей.

О пожаре в ИНИОН РАН

Большая часть здания на Нахимовском проспекте в Москве была разрушена из-за пожара в 2015 году. В результате пожара потери составили почти 18% общего библиотечного фонда ИНИОН.

Ранее пресс-служба Москомархитектуры сообщала, что восстановление комплекса планируется завершить до конца 2021 года. По проекту реконструкции в подземной части сделано новое фондохранилище, увеличилась площадь конгресс-центра, появились зоны отдыха и кафе. Общая площадь научного комплекса составит более 38,5 тыс. кв. м.

Здание библиотеки ИНИОН РАН - пример советского модернизма. Его построили в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. Во время реконструкции старый каркас здания заменили на монолитный железобетон. Фасады облицевали серым натуральным камнем, вместо одинарных стекол установили стеклопакеты.

Институт научной информации по общественным наукам - один из крупнейших информационно-библиотечных центров России, который был образован в 1969 году. Также считается четвертой по объему фондов библиотекой в России и 23-й в мире. До пожара в библиотечном фонде ИНИОН насчитывалось 14,7 млн единиц хранения, среди которых редкие книги XVI - начала XX веков, собрания документов Лиги наций, ООН, ЮНЕСКО, Международной организации труда, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года) и Италии (с 1897 года) и т.д.